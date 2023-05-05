Губернатор Бали Костер захотел ограничить количество туристов из-за «безобразия и хулиганства»

Бали, Индонезия, , 13:01 — REGNUM Власти Бали захотели ограничить количество отдыхающих на острове иностранцев, в том числе россиян. О таком намерении рассказал 5 мая губернатор Бали Ваян Костер.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим его, внедрив систему квот», — приводит его слова портал Detic.

По словам Костера, возможная система квот будет требовать от туристов регистрации за год до запланированной поездки. Таким образом, отдыхающие окажутся в очереди на въезд.

Губернатор заявил, что одна из причин возможных ограничений кроется в часто неподобающем поведении туристов. Костер отметил, что довольно часто они «творят безобразия и хулиганят».

Ранее российским туристам пригрозили депортацией из-за работы на Бали. Билборды, напоминающие о запрете на трудовую деятельность по туристической визе, на русском и английском языках установили на дорогах власти острова. В информации отмечено, что наказанием за нарушение данного правила будет депортация с запретом на въезд.