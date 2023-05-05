Вашингтон, 5 мая, 2023, 12:24 — ИА Регнум. США вместе со своими союзниками и партнёрами сделали всё возможно для того, чтобы контрнаступление ВСУ состоялось. Об этом 4 мая заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы уверены, и я имею в виду не только США, но и союзников с партнёрами, что мы сделали всё возможное, чтобы гарантировать их готовность. Могу вам сказать: мы сделали всё возможное, чтобы гарантировать, что они готовы», — заявил он, говоря о готовящемся контрнаступлении Киева.

Кирби уточнил, что западные страны отправили на Украину 98% запрошенной Киевом военной техники и оружия, включая средства противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая директор американской национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что боеспособность ВСУ чрезвычайно зависит от помощи западных стран. Она добавила, что Китай и Россия значительно расширили стратегические связи после начала СВО на Украине.