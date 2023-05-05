Авиакомпания «Победа» начнёт продавать еду у выхода на посадку

Москва, , 12:20 — REGNUM Пассажирам авиакомпании «Победа» этим летом станет доступно питание, естественно, за дополнительную плату, сообщил 5 мая портал Frequent Flyers.

Самолёт авиакомпании «Победа» Papas Dos

По его информации, питание можно будет заказать заранее на сайте авиакомпании. В ассортимент войдут шесть наборов блюд и восемь безалкогольных напитков.

Уточняется, что заказанную еду пассажиры смогут получить только перед посадкой в самолёт в аэропорту, а нести еду в самолёт нужно будет самостоятельно.

Портал пояснил, что в таком формате услуга неуникальна, поэтому «Победа» может выиграть только за счёт привлекательной цены.

Как сообщало 1 февраля ИА REGNUM, эффективность работы лоукостера «Победа» намерены повысить за счёт изменения подхода к правилам провоза ручной клади. Над пересмотром политики по этому вопросу работают совместно «Аэрофлот» и Ространснадзор. Руководители этих организаций сошлись во мнении сделать единую и понятную трактовку правил провоза ручной клади для всех авиаперевозчиков. Одним из вариантов решения проблемы назвали выпуск специальных сумок с логотипом «Победы», которые точно помещались бы в калибраторы.

По результатам 2022 года суммарная чистая прибыль 27 ведущих российских пассажирских авиакомпаний составила 87,8 млрд рублей. Уточняется, что прибыль в 87,8 млрд рублей в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Более половины этой суммы пришлось на два крупнейших частных авиаперевозчика в России — S7 Airlines и «Уральские авиалинии» — 34,4 млрд рублей и 13,5 млрд рублей соответственно.