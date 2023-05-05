112: обвиняемую в неуплате налогов блогера Блиновскую предупреждали о готовящемся задержании

Москва, , 12:20 — REGNUM Блогера Елену Блиновскую, которую в конце апреля задержали на границе с Белоруссией по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере, предупредили о будущем задержании. Об этом 5 апреля сообщил Telegram-канал 112.

Елена Блиновская Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ночью коуч получила сообщение от знакомого с текстом: «Лена, беги!» и, несмотря на то, что рано утром должна была вылететь в Ташкент, изменила маршрут. Блиновская вызвала водителя и на «Майбахе» поехала в сторону российско-белорусской границы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи знают, кто именно отправил сообщение Блиновской, однако это лицо не является правоохранителем, а потому не может отвечать за разглашение служебной информации. Ввиду этого в данный момент устанавливается личность силовика, который передал информацию о готовящемся задержании блогера.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая защита обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей блогера Елены Блиновской обжаловала её домашний арест. Адвокаты попросили изменить ей запрет на определённые действия.

Сама блогер полностью признала вину и заявила, что готова полностью возместить ущерб государству. После этого она добровольно перечислила налоговый платёж.

Суд отправил блогера под домашний арест сроком до 26 июня. На такой мере пресечения настаивало следствие. Также ей запретили пользоваться средствами связи и выходить в сеть интернет.