Fortum обвинила Россию в нарушении прав инвесторов из-за передачи активов во внешнее управление

Хельсинки, , 12:19 — REGNUM Росимуществу финская компания Fortum выразила несогласие с передачей своих активов во временное управление, сообщили 5 мая в её пресс-службе.

Финская компания Fortum © Zuma/TASS

Комментируя указ президента России Владимира Путина, согласно которому акции ряда компаний, в том числе Fortum, передаются Росимуществу, в компании заявили, что не согласны с решением Москвы.

«Компания Fortum официально уведомила администрацию президента РФ о том, что она решительно возражает против указа № 302 от 25 апреля 2023 г., на основании которого Росимущество наложило арест на российскую дочернюю компанию Fortum — ПАО «Фортум», — сообщили в компании.

По мнению руководства компании, она фактически перестала быть акционером. Действия Москвы она назвала грубым нарушением международного права и прав Fortum как иностранного инвестора. В компании пообещали «принять меры» для защиты своих прав.

Путин 25 апреля подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом» о введении внешнего управления в отношении активов компаний недружественных России стран. Это решение стало ответом на изъятие российских активов в таких странах.