Париж, 5 мая, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Депутаты Национальной ассамблеи реанимировали стенографистку, у которой произошёл сердечный приступ во время заседания 4 мая. Об этом сообщила председатель парламента Яэль Браун-Пиве в беседе с французским изданием BFMTV.

«Стенографистке стало плохо во время заседания депутатов Национальной ассамблеи. Благодаря вмешательству Стефани Рист (депутат от партии «Возрождение») и Жюльена Ранкуля (депутат от партии «Национальное объединение») её удалось реанимировать», — рассказала Браун-Пиве.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Отмечается, что состояние стенографистки стабилизировалось. На данный момент она находится в больнице под наблюдением медперсонала.

«Мы надеемся, что она как можно быстрее поправится и вернётся к нам», — добавила председатель парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Центре по борьбе с дезинформацией Турции опровергли информацию о том, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган перенёс сердечный приступ. Сообщения о госпитализации главы государства не соответствуют действительности.