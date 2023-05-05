Москва, 5 мая 2023, 12:22 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление предпринимателя Евгения Пригожина об отходе российских штурмовых подразделений из Артёмовска.

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Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля 5 мая подтвердил журналистам, что в администрации главы государства видели эти заявления в прессе.

«Но я не могу его комментировать, потому что это касается хода СВО», ― подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля штурмовые отряды российских подразделений продавили оборону ВСУ на западе Артёмовска, они освободили медицинский колледж и взяли базу украинских военных.

На днях официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные сковывают действия ВСУ на флангах при боях за город Артёмовск.

В свою очередь, командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что в ВСУ приняли новые решения по обороне Артёмовска. В частности, по его словам, руководство решило усилить оборону города, более чем на 80% контролируемого российскими войсками. Сырский сообщил, что ВСУ продолжают обороняться и якобы сдерживать наступление ВС РФ и что он лично прибыл на передовую, чтобы оценить ситуацию.