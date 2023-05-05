Захарова назвала «мирный план» Украины методичкой США по разжиганию конфликта в Европе

Москва, , 12:05 — REGNUM «Мирный план» президента Украины Владимира Зеленского является методичкой по разжиганию конфликта в Европе. Об этом в Telegram-канале заявила 5 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о необходимости следовать мирному плану по Украине.

«Мирный план Зеленского» — это не план и не мирный. Это очередная американская методичка по разжиганию конфликта в Европе», — написала Захарова.

Дипломат отметила, что так считает не ЕС, и даже не Боррель, а США.

По словам Захаровой, не воспринимать всерьёз предложения, выдвинутые от имени пятой части населения планеты и ведущей экономики мира, может только ничего не смыслящий в геополитике человек или человек с колониальной логикой, не уважающий тех, кого считает «ниже себя».

Как сообщало 5 мая ИА REGNUM, Жозеп Боррель заявил, что в Европейском союзе не воспринимают всерьёз инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, мирный план Китая — это просто набор благих пожеланий. Он подчеркнул, что Евросоюз считает единственным мирным планом по Украине план украинского президента.

Президент Украины на саммите G20 выдвинул свой мирный план из десяти пунктов. В свою очередь, в Москве уточнили, что любой мирный план Киева будет отвергнут, если в нём не будет учитываться воссоединение с Россией четырёх новых территорий, а также Крыма.

В феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, включающего 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны. Президент России Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взят за основу для урегулирования.