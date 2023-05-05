Песков допустил, что Совбез обсудит атаку беспилотников на Кремль

Москва, , 12:19 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Совет Безопасности может обсудить в пятницу, 5 мая, произошедшую в начале недели атаку украинских беспилотников на Кремль. По его словам, если после заседания будут публичные слова, их покажут.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Но то, что будет обсуждаться, можно с большой долей уверенности предположить», — сказал Песков.

Ранее он заявил, что за атакой БПЛА на Кремль стоят США. Песков назвал «смехотворными» попытки официальных лиц Украины и Штатов откреститься от причастности к инциденту. Как подчеркнул представитель Кремля, хорошо известно, что решения о таких действиях принимают не в Киеве, а именно в Вашингтоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по Кремлю в ночь на 3 мая. Дроны вывели из строя при помощи систем РЭБ. Президент Владимир Путин в момент инцидента находился в резиденции в Ново-Огарёво. В Министерстве иностранных дел позднее заявили, что Россия даст ответ в соответствии с оценкам угрозы со стороны Киева.