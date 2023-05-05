Москва, 5 мая 2023, 12:02 — REGNUM Передача акций финского концерна Fortum Росимуществу проводится в соответствии с российскими законами, сообщил 5 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Эти действия продиктованы необходимой защитой наших интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны. Все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством, они будут продолжены», — сказал Песков.

Переведут ли активы других иностранных компаний под временное управление Росимущества, будет зависеть от конкретной ситуации, добавил Песков, пояснив, что «каждая конкретная ситуация рассматривается в отдельности».

Росимущество 27 апреля заявило, что под его внешнее управление перешли 98,23% акций Fortum. Это делано с целью добиться бесперебойной работы компаний, значимых для экономики России, и свести на нет риски влияния политики на экономическую и энергетическую безопасность страны.

Fortum 5 мая заявила, что введение Россией временного управления акциями якобы нарушает права инвесторов.