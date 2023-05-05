Москва, 5 мая, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Передача акций финского концерна Fortum Росимуществу проводится в соответствии с российскими законами, сообщил 5 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Эти действия продиктованы необходимой защитой наших интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны. Все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством, они будут продолжены», — сказал Песков.

Переведут ли активы других иностранных компаний под временное управление Росимущества, будет зависеть от конкретной ситуации, добавил Песков, пояснив, что «каждая конкретная ситуация рассматривается в отдельности».

Росимущество 27 апреля заявило, что под его внешнее управление перешли 98,23% акций Fortum. Это делано с целью добиться бесперебойной работы компаний, значимых для экономики России, и свести на нет риски влияния политики на экономическую и энергетическую безопасность страны.

Fortum 5 мая заявила, что введение Россией временного управления акциями якобы нарушает права инвесторов. Компания пообещала защищать свои права в соответствии с международным правом.