Москва, 5 мая, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в пятницу, 5 мая, ответил на вопрос о возможном проведении прямой линии с Владимиром Путиным в обозримом будущем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы своевременно сообщим [о прямой линии]», — сказал пресс-секретарь главы российского государства в ходе брифинга.

В середине апреля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассчитывает на проведение прямой линии в 2023 году, так как мероприятие является одним из самых востребованных форматов. Однако даже ориентировочные сроки мероприятия на данный момент не определены.

За последние 20 лет прямые линии не проводились лишь трижды: в 2004, 2012 и 2022 годах.