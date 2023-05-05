Москва, 5 мая, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 5 мая, что в Кремле на данный момент отсутствует чёткое мнение по теме возможного законодательного регулирования Telegram-каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Нет пока какой-то сформулированной позиции в этой связи», — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил проанализировать работу Telegram-каналов и, возможно, начать регулировать её законодательно. По его словам, сейчас они находятся в «вольном поле» и, если анализ покажет большое количество нарушений с их стороны, «нужно думать» о введении каналов в законодательное поле.