Москва, 5 мая, 2023, 11:43 — ИА Регнум. В центре Москвы до 10 мая ограничили работу сервисов краткосрочной аренды автомобилей. Об этом 5 мая сообщил департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Каршеринг «Ядекс Драйв»

«В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ввиду этого в центре Москвы до 10 мая нельзя будет арендовать автомобили. Также рекомендуется быть внимательнее и обращать внимание на сообщения операторов сервисов каршеринга.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военный парад в честь Дня Победы в Москве пройдёт без каких-либо сокращений, несмотря на недавнюю атаку украинских дронов на Кремль. Он добавил, что глава государства Владимир Путин не стал отменять своё выступление на параде 9 мая.