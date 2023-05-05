Москва, 5 мая, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 мая проведёт переговоры со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом 5 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

Он уточнил, что Кремль готовится к началу следующей недели, которая будет достаточно интенсивной.

«Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии Жапаров, будут российско-киргизские переговоры, ну и затем, уже 9 числа, парад», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Путин провёл телефонный разговор с Жапаровым. В ходе него стороны обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе — сотрудничество в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной сферах.