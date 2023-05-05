Москва, , 11:42 — REGNUM Россия готова продолжить контакты с Соединёнными Штатами Америки, несмотря на причастность Вашингтона к атаке украинских беспилотников на Кремль. Об этом 5 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что продолжение взаимодействия Москвы и Вашингтона, безусловно, возможно.

«Любые контакты возможны. И для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться при необходимости», ― отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Вашингтона сейчас нет особых отношений, все контакты происходят по необходимости. По его словам, стороны обсуждают проблемы, которые возникают в деятельности посольств двух государств, а также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности в качестве страны — хозяйки Организации Объединенных Наций.

Заместитель главы МИД Сергей Рябков охарактеризовал нынешнее состояние отношений между Россией и США словом «крах». Он подчеркнул, что двусторонние отношения разрушены и виновны в этом США.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. БПЛА вывели из строя силами РЭБ. Ущерба они не причинили, глава государства не пострадал. Российский лидер находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.

Песков заявил, что за украинской атакой на Кремль стоят США. Он также назвал смехотворными попытки откреститься от этого как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона. В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США ещё не располагают данными о том, что именно произошло, и потому пока не готовы давать оценки этому событию. Кроме того, он заверил, что сам Вашингтон «не причастен» к инциденту.