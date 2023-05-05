Москва, , 11:35 — REGNUM Правительство утвердило новую Концепцию информационной безопасности детей, целью которой станет защита детей от информационных рисков и угроз. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил Telegram-канал кабмина.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документ предполагает объединение усилий государства и родительского сообщества, формирование и внедрение уроков информационной безопасности в образовательный процесс, а также обучение школьников безопасному поведению в интернете.

«Также планируется проводить на постоянной основе просветительские мероприятия для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов, которые связаны с воспитанием, обучением и организацией досуга детей», — добавили в российском правительстве.

Концепцию утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В апреле директор департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел Артур Люкманов заявил о сотрудничестве России и Китая в сфере информационной безопасности. Он уточнил, что сотрудничество также ведётся на площадках организаций ШОС, БРИКС и АСЕАН.