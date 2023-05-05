Лавров: решение украинского вопроса глобальнее, чем заморозка линии соприкосновения

Нью-Дели, , 12:17 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 5 мая, заявил, что Россия никогда не отказывалась от урегулирования проблем вопреки накачке Киева американским оружием. Но он отметил, что суть решения вопроса гораздо глубже и не заключается только в линии соприкосновения.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавров отметил, что проблемы возникают из-за действий США и их сателлитов, желающих противостоять России. При этом министр подчеркнул, что понимание сторонами невозможности урегулировать их только через заморозку линии соприкосновения растёт.

«Все понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию, никаких кризисов на Украине, ни в других частях мира решить невозможно», — подытожил Лавров.

Говоря о проблеме урегулирования украинского конфликта, глава МИД заявил, что Россия давно готова к диалогу и рано или поздно он состоится, но в первую очередь не с нынешним президентом Украины. Лавров назвал его «марионеткой в руках Запада» и отметил, что все переговоры по урегулированию должны вестись «непосредственно с его хозяевами». Российский министр подчеркнул, что глава Украины делает всё, чтобы уважающие себя страны не желали с ним общаться.