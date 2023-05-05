Пекин, 5 мая, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Готовящийся в США законопроект, который призван сдерживать развитие Китая, говорит о большом беспокойстве Вашингтона по поводу потери им доминирования в мире. Об этом 5 мая написала китайская государственная газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что американский Сенат готовит новый законопроект по КНР, призванный «остановить технический прогресс».

«Ясно одно — и республиканцы, и демократы всё больше обеспокоены потерей доминирования США на мировой арене», — говорится в публикации.

Авторы статьи уточнили, что США пытаются подавлять Китай для сохранение своего доминирования в мире, вместо того чтобы повысить свою конкурентоспособность.

Также указывается, что на этом фоне возможные визиты в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена и спецпредставителя госдепартамента США по климату Джона Керри не смогут способствовать улучшению отношений двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хейнс заявила, что стратегические отношения России и Китая значительно укрепились после начала спецоперации на Украине, и США остаётся за этим только наблюдать. Она добавила, что Москва и Пекин наращивают торговое, политическое и техническое сотрудничество.