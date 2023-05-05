Лавров: Россия ответит конкретными действиями на атаку украинских беспилотников на Кремли

Нью-Дели, , 11:26 — REGNUM Ответом России на атаку на Кремль, осуществлённую киевским режимом по указанию из Вашингтона, станут конкретные действия, сообщил 5 мая журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос, можно ли применить термин casus belli (повод к войне) к ситуации с атакой двух украинских беспилотников на Кремль, глава МИД РФ заявил, что термины сейчас не столь важны.

«Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будет отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями», — сказал Лавров.

Глава МИД напомнил в связи с этим известную фразу канцлера Отто фон Бисмарка, что русские долго запрягают, но быстро едут.

В контексте неудавшейся атаки беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая Лавров заявил, что Москва считает украинского президента марионеткой Запада. Глава российской дипломатии также напомнил слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не будет мешать Киеву выбирать методы противостояния с Москвой.