Гоа, Индия, , 11:10 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 5 мая, в ходе пресс-конференции по итогам саммита МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассказал, как его коллеги по ШОС отреагировали на атаку беспилотников на Кремль.

Кремль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали своё осуждение. В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт и выразил надежду на скорейшее определение виновных», — сказал глава российского МИД.

Также Лавров отметил, что атака беспилотников на Кремль является враждебным актом, а Россия будет отвечать на произошедшее конкретными действиями.

«Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы», — добавил министр.

В ходе пресс-конференции глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что заявление главы Государственного департамента США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не станет мешать Киеву в выборе методов борьбы с Россией, наглядно показывает позицию США касательно террористической атаки на Кремль.