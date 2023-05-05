Гоа, Индия, 5 мая, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 5 мая, в ходе пресс-конференции по итогам саммита МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассказал, как его коллеги по ШОС отреагировали на атаку беспилотников на Кремль.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали своё осуждение. В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт и выразил надежду на скорейшее определение виновных», — сказал глава российского МИД.

Также Лавров отметил, что атака беспилотников на Кремль является враждебным актом, а Россия будет отвечать на произошедшее конкретными действиями.

«Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы», — добавил министр.

В ходе пресс-конференции глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что заявление главы Государственного департамента США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не станет мешать Киеву в выборе методов борьбы с Россией, наглядно показывает позицию США касательно террористической атаки на Кремль.