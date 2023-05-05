Лавров: Россия будет противостоять попыткам США внедрять военную инфраструктуру вокруг Афганистана

Москва, , 11:10 — REGNUM Россия будет твёрдо противодействовать попыткам Соединённых Штатов внедрить свою военную инфраструктуру вокруг Афганистана. Об этом 5 мая заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Лавров, США вновь пытаются вмешиваться в дела Афганистана. Он указал, что имеются убедительные доказательства того, что американская сторона поддерживает на афганской территории противостоящие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористические группировки.

Глава МИД уточнил, что США также не прекращают попытки внедрить свою военную инфраструктуру в Центральной Азии и в районе Афганистана.

«Все прекрасно понимают серьёзнейшую опасность, которую такие попытки таят в себе, и мы будем им твёрдо противодействовать», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, Лавров обратился к коллективному Западу с призывом «вести себя прилично», а также уважать всех участников международного сообщества. Он подчеркнул, что никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества.