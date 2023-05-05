Лавров: переход на расчёты в нацвалютах внутри ШОС уже невозможно остановить

Нью-Дели, , 11:23 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 мая заявил, что работу по наращиванию использования национальных валют в расчётах стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже невозможно остановить.

ШОС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава МИД отметил, что для этого возможно применение практик, формируемых Евразийским банком развития, Азиатским банком реконструкции и развития, а также Банком развития БРИКС.

«Есть понимание о наращивании использования национальных валют в расчётах между членами ШОС», — заявил Лавров.

Ранее министр заявил, что Россия и Турция продвигаются в вопросе расчётов в нацвалютах. По его словам, процесс перехода на национальные валюты в проведении взаимных расчётов находится в «продвинутой стадии». Кроме того, Лавров рассказал, что стороны обсуждают использование российской платежной карты «Мир» на территории Турции.

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