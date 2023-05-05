Нью-Дели, 5 мая 2023, 11:23 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 мая заявил, что работу по наращиванию использования национальных валют в расчётах стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже невозможно остановить.

ШОС
ШОС
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава МИД отметил, что для этого возможно применение практик, формируемых Евразийским банком развития, Азиатским банком реконструкции и развития, а также Банком развития БРИКС.

«Есть понимание о наращивании использования национальных валют в расчётах между членами ШОС», — заявил Лавров.

Ранее министр заявил, что Россия и Турция продвигаются в вопросе расчётов в нацвалютах. По его словам, процесс перехода на национальные валюты в проведении взаимных расчётов находится в «продвинутой стадии». Кроме того, Лавров рассказал, что стороны обсуждают использование российской платежной карты «Мир» на территории Турции.

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