Вассерман: террористы с Украины решили напакостить, устроив провокацию на ПАЧЭС

Москва, , 11:06 — REGNUM Инцидент, который произошел в ходе Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, в очередной раз доказал, что террористы всегда используют шанс напакостить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал попытки украинской делегации сорвать выступление российского представителя, а также нападение на российского делегата в кулуарах ассамблеи.

Анатолий Вассерман Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«К сожалению, в данном случае принимающая сторона (Турция. — Прим. ИА REGNUM) ничего не могла сделать. Безобразие учинили члены официальной делегации, и не пустить их не было никаких оснований. Так что принимающая сторона тут ни при чём. А сделано это потому, что террористы всегда используют шанс напакостить, и террористическая организация «Украина» не исключение. Этой террористической организации совершенно наплевать на то, что будет с оккупированными ею землями, с населением этих земель. Цель Украины — превращение русского большинства жителей этих земель во что-то антирусское», — сказал Вассерман.

По его словам, любые события, которые в общем-то могли бы принести пользу жителям Украины, оккупировавшие её террористы используют для разных провокаций.

«Им всё равно, будет ли какая-то польза. Им важно именно напакостить. Все попытки воплотить в жизнь старую польскую фальшивку «Украина — не Россия» неизменно оборачиваются террором. Сперва против русского большинства жителей самой Украины, а потом и против других русских земель. Единственный способ предотвратить такое — это полная ликвидация террористической организации «Украина» и признание лозунга «Украина — не Россия» преступным», — сказал Вассерман.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в Анкаре подтвердило факт нападения украинской делегации на российского делегата Валерия Ставицкого на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Кроме того, 4 мая представители Украины пытались устроить провокацию во время выступления и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольги Тимофеевой. Второй инцидент завершился нападением украинца на представителя России. Как проинформировала пресс-атташе российского посольства Ирина Касимова, в настоящее время российский представитель находится в больнице, где проходит необходимое обследование.