Лавров призвал коллективный Запад уважать международное сообщество и «вести себя прилично»

Москва, , 10:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к коллективному Западу с призывом «вести себя прилично», а также уважать всех участников международного сообщества. Об этом говорится в его опубликованной 5 мая статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех без исключения членов международного сообщества», — отметил Лавров.

Глава МИД уточнил, что США и подконтрольные им остальные западные страны используют свои «правила» для того, чтобы оправдать нелегитимные шаги в отношении выстраивающих политику в соответствии с международным правом стран, которые отказываются «следовать корыстным интересам «золотого миллиарда».

«Несогласных заносят в черные списки по принципу «кто не с нами, тот против нас». Западным коллегам давно стало неудобно договариваться в универсальных форматах, таких как ООН», — пояснил он.

Также Лавров указал, что западные страны для того, чтобы идеологически обосновать свой курс на подрыв многосторонности, придумали тему единения «демократий» против «автократий» и создают «клубы избранных», которые действуют в обход ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что западные страны намеревались уничтожить Россию, однако только лишь укрепили её и разрушили «буферную Украину». Он добавил, что из-за политики Запада также укрепились связи Москвы и Пекина.