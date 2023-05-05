Гоа, Индия, , 10:54 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского марионеткой в руках западных стран. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 10 мая.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это всё [переговоры по урегулированию конфликта] решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а непосредственно с его хозяевами. Мы к такому диалогу были готовы давно… Рано или поздно он состоится», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что китайская инициатива по урегулированию украинского конфликта охватывает такие глобальные вопросы, как обеспечение неделимости безопасности и отказ от ущемляющих другую страну действий.

«Зеленский и его команда делают всё… чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так, и мы понимаем, что осознание этого зреет», — добавил министр.

Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества 4 мая. Само заседание, в рамках которого главы МИД обсудили ситуацию в организации и определили повестку переговоров на будущем саммите сотрудничества, состоялось в ночь с 4 на 5 мая в индийском штате Гоа.