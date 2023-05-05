Экстренные службы назвали самовоспламенение нефтепродуктов причиной пожара на Ильском НПЗ на Кубани

Краснодар, , 10:52 — REGNUM Причиной нового пожара на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, по предварительной информации, стало самовоспламенение нефтепродуктов после атаки беспилотников. Об этом 5 мая сообщили в экстренных службах.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предварительно, возгорание произошло из-за самовоспламенения разлившихся нефтепродуктов», ― уточнил в беседе с РИА Новости представитель экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 мая в поселке Ильский на территории местного НПЗ произошло три взрыва беспилотников, обломки которых вскоре были обнаружены. В результате этого один из резервуаров разрушен и ещё на одном произошёл пожар.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что возникший в резервуаре на Ильском НПЗ пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров, в работах по ликвидации пожара участвовали 48 человек и задействовали 16 единиц техники.

Ещё одну атаку на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, входящий в число ведущих НПЗ в Южном федеральном округе (ЮФО), Вооружённые силы Украины совершили с помощью беспилотника 5 мая в районе 08:40 мск. Дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции. В результате удара беспилотника произошло возгорание на площади 60 квадратных метров, которое быстро удалось ликвидировать.

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