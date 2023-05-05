Херсон, , 10:47 — REGNUM Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили на херсонском направлении две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ). Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил Telegram-канал «Новости Херсонщины».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На херсонском направлении у Вооружённых сил Украины минус 10 бойцов, самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и гаубица 2С3 «Акация», — говорится в распространённом сообщении.

Уточняется, что обе украинские артиллерийские установки уничтожили в ночь на 5 мая в районах Молодёжного и Садового в Херсонской области.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что подразделения Вооружённых сил России уничтожили на купянском направлении две украинские диверсионно-разведывательные группы. По его словам, ДРГ входили в составы 14-й и 92-й ОМБР украинской армии.