Москва, 5 мая, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Опрос показал, сколько россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. По результатам Фонда «Общественное мнение», 80% жителей России считают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ещё 77% граждан доверяют решениям президента. В свою очередь, с большинством не согласились 8% опрошенных, посчитавших работу Путина некачественной, и ещё 11% затруднились с ответом.

Опрос проводился среди россиян в возрасте от 18 лет 28–30 апреля 2023 года путём интервью по месту жительства опрашиваемого. Всего поучаствовали 1500 человек из 104 городов и сёл в 53 регионах.

Как ранее писало ИА REGNUM, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также показал высокие результаты доверия Путину. По результатам его опроса, показатель доверия составил 80,1%. О недоверии президенту заявили 16,2% респондентов, в целом же одобряют его деятельность на посту президента 77,2% опрошенных.