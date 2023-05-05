Краснодар, 5 мая, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Группу диверсантов, которые атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, задержали. Об этом 5 мая сообщает Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По информации канала, диверсанты пытались убежать с места нападения на НПЗ по трубопроводу, однако их удалось задержать.

Также указывается, что, по словам работников завода, группа диверсантов подорвала одну из установок самодельным взрывным устройством (СВУ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, украинский дрон снова атаковал НПЗ Ильский в Краснодарском крае. В результате удара беспилотника произошло возгорание на площади 60 квадратных метров, которое быстро удалось ликвидировать.

Ильский на Кубани 4 мая также подвергся нападению. По данным экстренных служб, в результате атаки трёх дронов на нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар, один из резервуаров был разрушен.