Берлин, , 10:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не достоин присуждения международной премии имени Карла Великого. Такое мнение в интервью изданию Funke высказала депутат парламента Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт.

Она подвергла критике такое решение германских властей. Политик подчеркнула, что тот, кто удостоился премии Карла Великого, должен приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине мирным путём.

«Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать всё возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине путём переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе», ― подчернила парламентарий.

Политик также указала на необходимость канцлеру ФРГ Олафу Шольцу убедить Зеленского «сделать такое соглашение возможным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели газеты Bild осудили награждение президента Украины Владимира Зеленского премией имени Карла Великого, ради получения которой украинский лидер может в мае посетить немецкий Аахен. Они назвали такую идею нелепой и позорной. По их мнению, премия Карла Великого предназначена для великих европейцев, а не ультранационалистов и диктаторов, которые отправляются в Германию «за милостыней».

Украинский президент Владимир Зеленский в мае 2023 года собирается в первый раз с начала спецоперации лично приехать в Германию. Он планирует прибыть на церемонию в Ахене, где его могут наградить премией Карла Великого, которую ежегодно вручают за вклад в объединение Европы. Она присуждается с 1950 года. Одними из первых её лауреатов были бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и немецкий политик, первый федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Конрад Аденауэр.

В феврале своему коллеге с Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Франции — орден Почетного легиона — вручил французский президент Эммануэль Макрон. Французский лидер заявил, что этим он отдаёт дань уважения Украине и её населению. Он также выразил Зеленскому почтение за его смелость и целеустремлённость.

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