Кировск, Мурманская область, , 10:35 — REGNUM Команда медиашкольников из центра «ДРОЗД-Хибины» — регионального оператора всероссийского движения «Детям России — образование, здоровье и духовность» в Мурманской области — приняла участие в мастер-классах по блогингу, анимации, режиссуре, фотографии и других активностях медиа-фестиваля «Волжские встречи», который прошел в Казани. На протяжении нескольких дней ребята вели видеодневник фестиваля.

Фосагро Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Участие в таком масштабном молодёжном событии как «Волжские встречи» — это очень полезный и разносторонний опыт для наших детей, — рассказала куратор «Медиашколы ДРОЗД» Мария Маслич. — На несколько дней ребята оказались в творческом пространстве, где не только впитывали знания и навыки из сферы медиа, но и учились дисциплине, самостоятельности, взаимовыручке. Мы с детьми очень благодарны руководству организации «ДРОЗД» и компании «ФосАгро» за организацию нашей поездки в Казань. Из Татарстана мы привезли награды, дипломы и желание провести фестиваль молодежных СМИ уже у нас дома».

Ученица медиашколы Алина Иевлева создала на фестивале свою первую мультипликационную работу. Ангелина Козлова и Анастасия Горбачева снялись в короткометражке, завоевавшей гран-при «Волжских встреч». Оператор и фотограф медиашколы Егор Морозов стал победителем в номинации «Фотография». Настя Горбачева получила диплом за лучшее фудфото. Репортаж медиашкольников, снятый специально для конкурсной программы фестиваля, в Казани занял первое место в номинации «Телевидение».

«Для меня на фестивале самым приятным было то, что нам дали возможность развиваться в абсолютно разных направлениях, ни в чем не ограничивали наши творческие идеи, разрешали ошибаться и поделились с нами действительно полезными знаниями», — отметила участница поездки Софья Биркозова.

На закрытии фестиваля команде «Медиашколы ДРОЗД» вручили памятные подарки и награду победителя в номинации «С места событий». Медиашкола работает второй год на базе молодежно-культурного центра «ДРОЗД» в городе Кировске Мурманской области. Ее воспитанники, большая часть которых — старшеклассники городских школ, изучают здесь основы журналистики, фотодела, операторского искусства, блогинга, а также всего, что связано с цифровыми коммуникациями.

Всероссийское движение «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) — ключевой социальный проект компании «ФосАгро». В рамках программы в пяти городах страны действуют 71 секция по 20 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются свыше 7 200 детей. Ещё около 50 тысяч юных спортсменов принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях и фестивалях. Проект нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание и интеллектуальное развитие детей. В этом году движение ДРОЗД отмечает свое 20-летие.