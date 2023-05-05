Киев, 5 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В Сети раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, сказавшего, что россиянам стоит готовиться к «плохим новостям» после его международного турне. Пользователи сошлись во мнении, что ему стоит воздержаться от подобных заявлений.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский хочет превратить в пепел и Европу», — заметил один из них.

Его поддержали, отметив, что своими заявлениями президент Украины «показывает свое истинное лицо».

«Скоро некоторые страны НАТО начнут выступать против Украины, чтобы заставить её подписать соглашения», — написал другой пользователь.

Были и те, кто обратил внимание на более насущные для украинского лидера вопросы.

«Может ли кто-нибудь пожертвовать новую одежду для него?» — задались вопросом в Twitter.

Президент Украины 3 и 4 мая побывал в Финляндии и Нидерландах. В Международном уголовном суде в Гааге он выступил с речью и потребовал «чёткого сигнала » от НАТО о принятии Украины в организацию. По его словам, в Киеве понимают, что страна не войдет в альянс, пока продолжается конфликт, поэтому ему «нужны гарантии».