Зеленского упрекнули за его слова о «плохих новостях» для россиян
Пользователи Twitter предложили дать Зеленскому одежду после его слов о плохих новостях для россиян
Киев, 5 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В Сети раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, сказавшего, что россиянам стоит готовиться к «плохим новостям» после его международного турне. Пользователи сошлись во мнении, что ему стоит воздержаться от подобных заявлений.
«Зеленский хочет превратить в пепел и Европу», — заметил один из них.
Его поддержали, отметив, что своими заявлениями президент Украины «показывает свое истинное лицо».
«Скоро некоторые страны НАТО начнут выступать против Украины, чтобы заставить её подписать соглашения», — написал другой пользователь.
Были и те, кто обратил внимание на более насущные для украинского лидера вопросы.
«Может ли кто-нибудь пожертвовать новую одежду для него?» — задались вопросом в Twitter.
Президент Украины 3 и 4 мая побывал в Финляндии и Нидерландах. В Международном уголовном суде в Гааге он выступил с речью и потребовал «чёткого сигнала » от НАТО о принятии Украины в организацию. По его словам, в Киеве понимают, что страна не войдет в альянс, пока продолжается конфликт, поэтому ему «нужны гарантии».