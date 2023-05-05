Премьер Венгрии Орбан: ситуация, когда Россию «победят, и она смирится», может быть только в сказке

Будапешт, , 10:22 — REGNUM Вариант развития событий, при котором Россию победят и она с этим смирится, возможен только в сказке. Об этом 5 мая заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил глава венгерского правительства, у него не хватает фантазии представить себе ситуацию, когда кто-то может победить ядерную державу.

«Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, китайская газета Global Times заявила, что удар дронами по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина следует воспринимать как пересечение Украиной красной черты. Китайские политологи предположили, что ответные меры Москвы на это будут внушительными.

В ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались нанести удар по резиденции Владимира Путина в Кремле. Дроны удалось обезвредить с помощью систем радиолокационной борьбы, в результате попытки атаки никто не пострадал. Россия расценила это событие как террористический акт и попытку нападения на Кремль с покушением на главу государства.