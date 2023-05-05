Агентство Bloomberg назвало Арктику следующим местом противостояния России и Запада

Москва, , 10:21 — REGNUM Богатая ресурсами Арктика станет следующим местом противостояния России и стран Запада. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщило агентство Bloomberg.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Управление Арктикой оказалось под вопросом в результате изоляции России, крупнейшего арктического государства, из-за военного конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Отмечается, что статус Арктики как малоконфликтного региона может оказаться под угрозой.

Авторы материала добавили, что ситуация усложняется с потеплением Арктики, приближающим начало гонки за её ресурсами — нефти и полезных ископаемых.

Согласно докладу Геологической службы Соединённых Штатов от 2008 года, подо льдами Арктики залегают около 90 миллиардов баррелей нефти, 1,7 тысячи кубических футов природного газа, 44 миллиарда баррелей газоконденсата. При этом материковая часть района хранит в себе значительные запасы чёрных металлов, ртути, золота и алмазов.

В начале марта правительство России одобрило законопроекты о налоговых вычетах при добыче энергоресурсов в Арктике. Один из законопроектов предоставил пользователям расположенных севернее 67-го градуса северной широты участков недр на суше исключительное право на экспорт природного газа.