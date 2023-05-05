Переговоры о гарантиях от стран Запада по возвращению «Россельхозбанка» в SWIFT продолжаются

Москва, , 10:32 — REGNUM На Западе продолжается обсуждение вопроса возвращения «Россельхозбанка» в систему SWIFT, в частности обсуждается проблема получения гарантий. Об этом заявил 5 мая знакомый с ходом переговоров по Черноморской зерновой инициативе (зерновой сделке) источник.

«Обсуждается детально между ООН и рядом западных стран. Сейчас стоит вопрос получения определённых гарантий для того, чтобы в случае подключения к системе не возникло препятствий», — приводит слова источника РИА Новости.

Он добавил, что возвращение «Россельхозбанка» в SWIFT, вероятно, произойдёт при посредничестве финансовых организаций Турции. Турецкий банк хотел бы получить гарантии, «что завтра мы не столкнемся с санкциями».

Возвращение «Россельхозбанка» в систему SWIFT — одно из условий, на которых Россия согласилась продлить зерновую сделку, завершающуюся 18 мая. В ООН в апреле заверили, что вопрос возврата российских банков в платёжную систему обсуждается.

От SWIFT Европейский союз отключил «Россельхозбанк» 14 июня 2022 года в рамках санкций, введённых в ответ на СВО.