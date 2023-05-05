Глава МИД Турции Чавушоглу отозвал свою статью для The Economist из-за нападок журнала на Анкару

Анкара, , 09:49 — REGNUM Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отозвал свою статью для британского журнала The Economist из-за нападок этого издания на Турцию. Об этом 4 мая сообщил телеканал TRT.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

Статья Чавушоглу должна была быть опубликована в следующем номере журнала, однако нынешний номер был выпущен с обложкой о грядущих выборах президента Турции, на которой имеются фразы: «Эрдоган должен уйти» и «Спасти демократию», а заголовок гласит «Самые важные выборы 2023 года».

«Я отзываю свою статью. Нам нет дела до тех, кто постоянно вмешивается во внутренние дела Турции. На обложке написано [президент Турции Реджеп Тайип] »Эрдоган должен уйти», — сказал глава МИД Турции.

Он подчеркнул, что этим британское издание пытается принять решение за турецкий народ и повернуть Турцию в нужное Лондону направление.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Белый дом и страны Европы дали указание турецкой оппозиции сместить действующего главу государства. Он подчеркнул, что на грядущих выборах президента республики свою волю выразит турецкий народ.