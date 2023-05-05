Shot: беспилотник ВСУ вновь атаковал нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

Краснодар, , 09:43 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины вновь атаковал нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае, входящий в число ведущих НПЗ в Южном федеральном округе (ЮФО). Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Украинский беспилотник вновь атаковал НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае. На сей раз дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе 08:40 по местному времени. В результате удара беспилотника произошло возгорание на площади 60 квадратных метров, которое быстро удалось ликвидировать.

Ранее украинские беспилотники уже атаковали НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае. По данным экстренных служб, в результате атаки трёх дронов на нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар, один из резервуаров разрушен.