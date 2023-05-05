Стародубский район, Брянская область, , 09:43 — REGNUM Атаки беспилотников на село Азаровка (Стародубский район, Брянская область) осуществили ВСУ в ночь на 5 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Четыре украинских беспилотника атаковали Азаровку ночью. Обстрел продолжался в течение часа. Первый удар ВСУ нанесли в двенадцатом часу ночи.

«Беспилотники четыре раза сбросили неустановленную взрывчатку — всё мимо», — говорится в сообщении. В результате этого нападения на село никто не пострадал.

Азаровка находится на расстоянии 1,8 км от границы с Украиной.

По данным российских военкоров, 4 мая ВСУ начали атаковать позиции ВС РФ под Угледаром (ДНР). Бои начались в районе населённх пунктов Павловка и Никольское.

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