Российский боец рассказал об эффективном уничтожении беспилотников ВСУ самодельными приборами

Донецк, , 09:29 — REGNUM Военные Вооружённых сил России эффективно используют самодельные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления украинских беспилотников в районе Донецка. Об этом 5 мая рассказал военнослужащий «Южной» группировки российских войск.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Некоторое время назад мне пришлось буквально за час сделать комплект радиоэлектронной борьбы. Сказали, что ночью срочно нужно изделие для прикрытия от дронов одной единицы техники, за которой активно охотятся противники», — цитирует его слова ТАСС.

Он уточнил, что квадрокоптер ВСУ стоимость в 150 тыс. рублей способен уничтожать военную технику, цена которой составляет миллионы рублей, и в связи с этим необходимо её очень активно защищать.

«Из подручных средств я сделал противодроновое ружье. Изделие эффективно отработало боевое дежурство, а затем было разобрано на комплектующие для дальнейшей установки в другие устройства», — пояснил военный.

Также он указал, что для создания самодельных средств РЭБ на фронте используются расходные материалы из сбитых украинских беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что в стране закончено обучение 10 тысяч операторов беспилотников. Он уточнил, что на финансирование проекта «Армия дронов», который включает производство и применение беспилотников, разными странами мира было собрано $325 млн.

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