Манила, , 09:22 — REGNUM Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заверил Китайскую Народную Республики в том, что предоставленные Соединённым Штатам Америки военные базы не представляют кому-либо угрозы.

Начальник штаба ВМФ США на Филиппинах, генерал Александр Яно приветствует генерал-лейтенанта Эдуардо Варгаса на борту авианосца «Рональд Рейган» U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Gar

«Филиппины предоставили США четыре новые военные базы. Я заверил главу МИД Китая [Цинь Гана] в том, что они не будут использованы для нападения на кого бы то ни было», — сказал президент Филиппин.

Также Фердинанд Маркос — младший добавил, что завершает свой четырёхдневный визит в Соединённые Штаты Америки, в ходе которого его принял в Белом доме президент Джо Байден.

В начале апреля появилась информация, что Вашингтон получил расширенный доступ к четырём военным базам на Филиппинах. По данным издания South China Morning Post, американские военные получили разрешение оставаться на территории этих баз на неопределённый срок, несмотря на возражения с китайской стороны.