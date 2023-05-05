В США допустили остановку производства чипов на Тайване в случае конфликта
Вашингтон, 5 мая 2023, 09:17 — REGNUM В случае, если Китай предпримет силовые действия в отношении Тайваня, производство полупроводников на острове, являющемся самым крупным поставщиком чипов, может быть остановлено. Об этом 4 мая заявила глава американской Национальной разведки Эврил Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США.
Как указала глава нацразведки, выпускаемые самым крупным тайваньским производителем TSMC микрочипы используются «почти во всех категориях электронных устройств» в мире и в случае конфликта это производство может остановиться.
«Это окажет огромное глобальное финансовое влияние, которое, я думаю, составит от $600 млрд до $1 трлн в год в течение первых нескольких лет», — сказала Хейнс, добавив, что в случае военного конфликта на острове и остановки выпуска чипов это, по её мнению, негативно отразится на ВВП США и на экономике Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, стало известно, что власти США пытаются организовать в июне 2023 года встречу главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу. Вашингтон хочет, чтобы такая встреча прошла на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог».