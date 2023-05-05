Глава нацразведки США Хейнс США допустила остановку производства чипов на Тайване в случае конфликта

Вашингтон, , 09:17 — REGNUM В случае, если Китай предпримет силовые действия в отношении Тайваня, производство полупроводников на острове, являющемся самым крупным поставщиком чипов, может быть остановлено. Об этом 4 мая заявила глава американской Национальной разведки Эврил Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) Peellden

Как указала глава нацразведки, выпускаемые самым крупным тайваньским производителем TSMC микрочипы используются «почти во всех категориях электронных устройств» в мире и в случае конфликта это производство может остановиться.

«Это окажет огромное глобальное финансовое влияние, которое, я думаю, составит от $600 млрд до $1 трлн в год в течение первых нескольких лет», — сказала Хейнс, добавив, что в случае военного конфликта на острове и остановки выпуска чипов это, по её мнению, негативно отразится на ВВП США и на экономике Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, стало известно, что власти США пытаются организовать в июне 2023 года встречу главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу. Вашингтон хочет, чтобы такая встреча прошла на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог».