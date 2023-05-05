Чернигов, Украина, , 09:20 — REGNUM Пункт базирования иностранных инструкторов ВСУ в Черниговской области поражён ударом ВКС РФ, заявил 5 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Оперативно-тактической авиацией группировки нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава и вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны [ВСУ] в районе населённого пункта Лизуновка», — рассказал Зыбинский.

По его словам, на купянском направлении российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Также они сорвали четыре попытки ротации украинских войск на передовых позициях, уничтожили три наблюдательных поста в районе Каменки, Двуречной и Ольшаны.

Огнём самоходной артиллерийской установки «Акация» российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Кисловки. В районах Волчанска, Двуречной и Артёмовки огнём орудий Д-20 и Д-30 уничтожены миномётные расчёты ВСУ.

В США высказали мнение, что провал контрнаступления ВСУ приведёт, возможно, к отказу Запада поощрять Украину к боевым действиям. Страны Запада начнут склонять Киев к мирным переговорам. Украинский президент Владимир Зеленский останется без поддержки союзников.