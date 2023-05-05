Киев, 5 мая, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Украинские военные вечером 4 мая сбили в небе над Киевом собственный потерявший управление беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства. Об этом сообщил Telegram-канал Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Bayraktar

По данным командования Воздушных сил ВСУ, неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над Киевом могло привести к «нежелательным последствиям». «Жаль, но это техника, бывают и такие случаи», — говорится в распространённом сообщении.

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В ночь с 3 на 4 мая в Киеве прогремел сильный взрыв. По сообщениям очевидцев, прилёт был по государственному предприятию военно-промышленного комплекса Украины «Арсенал» — ведущему предприятию оптико-механической и оптико-электронной промышленности страны.

В начале августа 2022 года турецкая авиастроительная компания Bayrak сообщила о планах построить на Украине завод для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. По словам украинского посла в Турции Василий Боднар, стороны согласовали все условия договора.