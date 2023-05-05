Гавана, 5 мая, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Власти Кубы осуждают попытку атаки беспилотников на Кремль в Москве и любые формы и проявления терроризма. Об этом 5 мая написал кубинский президент Мигель Диас-Канель в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Кремль

«Я выражаю наше неприятие атаки беспилотников на Кремль», — подчеркнул Диас-Канель.

Он добавил, что кубинские власти подтверждают своё осуждение всех актов, методов и практики терроризма «во всех его формах и проявлениях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 5 мая, китайская газета Global Times написала, что удар дронами по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина надо воспринимать как пересечение Киевом красной черты. Китайские политологи предположили, что Москва предпримет в ответ внушительные меры.

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В ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались нанести удар по резиденции Владимира Путина в Кремле. Дроны удалось обезвредить с помощью систем радиолокационной борьбы, в результате попытки атаки никто не пострадал. Россия расценила это событие как террористический акт и попытку нападения на Кремль с покушением на главу государства.