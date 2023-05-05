Нью-Йорк, США, 5 мая, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры Организации Объединённых Наций из Нью-Йорка. Об этом 5 мая заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Валерий Шарифулин/ТАСС Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Как отметил в интервью РИА Новости постпред РФ, для переноса штаб-квартиры Организации необходимо согласие не менее чем двух третей входящих в неё государств, чего из-за ряда обстоятельств было бы очень тяжело добиться.

«Помимо этого, сами американцы никогда не согласятся на это, потому что для них это и престиж, и в том числе возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации, а также немалые деньги», — пояснил он.

Небензя уточнил, что город Нью-Йорк, исходя из самых минимальных расчётов, получает не менее 5 млрд долларов ежегодно от нахождения на его территории штаб-квартиры ООН и проживания в нём дипломатов из 193 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля директор департамента международных коммуникаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в более нейтральное место — к примеру, в Женеву или Вену. Он уточнил, что такую идею реализовать будет непросто.