Донецк, 5 мая, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины начали проводить психологические операции, а также показали новые образцы современной техники Североатлантического альянса с целью понизить боевой дух российских бойцов. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Враг проводит психоперации, показывая свои колонны и новые образцы техники НАТО, а также скопления пехоты, чтобы попытаться устрашить нас», — говорится в сообщении.

По данным «РВ», украинские военные резко активизировались на фронте в рамках подготовки к весеннему контрнаступлению. Отмечается, что на многих участках линии соприкосновения артиллерийские подразделения противника значительно увеличили интенсивность огня.

Также на ряде направлений активизировались как разведывательные, так и ударные беспилотные летательные аппараты противника.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в эфире украинского телеканала «Рада» заявил, что около 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов завершили своё обучение в рамках подготовки к проведению масштабного контрнаступления.