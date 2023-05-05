В Госдуму внесут законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах в жилых домах

Москва, , 08:44 — REGNUM Ограничение на ночную продажу алкоголя в так называемых «наливайках», которые расположены в жилых домах, хотят законодательно ввести в России. Соответствующий проект закона собираются внести в Госдуму. Об этом пишет газета «Известия».

Бар Дарья Драй © ИА REGNUM

Законопроект будет внесён правительством Архангельской области при поддержке всех фракций нижней палаты российского парламента.

Инициатива предполагает поэтапное внедрение изменения. Сперва планируется ограничить минимальную площадь указанных заведений 50 кв. метрами. После чего, по задумке авторов предложения, должна быть ограничена продажа алкоголя в них с 22:00 до 9:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о запрете до 3 августа розничной продажи алкогольной продукции на территории региона. За нарушение физлицам грозит штраф до 40 тысяч рублей с конфискацией алкоголя, а юридическим — от 100 до 300 тысяч.