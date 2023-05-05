Вашингтон, 5 мая, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Энергетическая политика Соединённых Штатов Америки по инвестициям в нефтегазовую инфраструктуру Украины приведёт страну к новым военным конфликтам, заявил аналитик Майкл Шэнк в статье для издания Newsweek 4 мая.

Сергей Корсун ИА REGNUM На убой

«Над Украиной нависла угроза в лице США. В настоящее время Вашингтон использует войну России на Украине для получения выгоды, его охватила «золотая лихорадка», — говорится в материале.

Автор материала отметил, что инвестиции Соединённых Штатов Америки делают Украину более зависимой в вопросе энергетики и безопасности. В качестве примера Шэнк напомнил о войнах в Ираке и Афганистане.

В конце апреля эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков предположил, что Украине в ближайшем будущем грозит топливный голод в случае повышения цен на транзит российских энергоносителей по нефтепроводу «Дружба». Ранее Киев подал заявку на двухэтапное увеличение цены транспортировки — с 13,6 евро за тонну до 21 евро.